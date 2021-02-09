FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
8
Печать

Правительство хочет расширить сферы для использования маткапитала. Его можно будет инвестировать

Кабинет министров рассматривает возможность увеличения сфер, на которые можно будет использовать материнский капитал. Среди возможностей — инвестирование в облигации, но только госкомпаний.

Как пишет 9 февраля Forbes, предложение об использовании средств для покупки ценных бумаг уже есть в дорожной карте по инвестиционному развитию РФ. Минэкономразвития предложило вкладывать их в «специальные банковские или брокерские продукты». Однако перечень финансовых инструментов будет ограничен. Они должны быть с минимальным риском, как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

При этом «обналичить» основу маткапитала будет нельзя. Семья сможет только получать процентный доход от вклада или облигации.

В 2021 году материнский капитал составляет 483 882 рублей. С 2020 года такую выплату можно получить при рождении первенца, а за двоих детей — 639 432 рублей. Сейчас маткапитал разрешено направить, например, на улучшение жилищных условий, образование ребенка или накопительную пенсию матери (но накопительная часть пенсии заморожена с 2014 года, в последний раз заморозка была продлена до конца 2023 года).

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

TU104
Надо не писульки в Фонтанке писать, а выходить на улицу !
dedmoroz_5e4d8827384c2
ага, в фуфло-коины)) ждём Постановление
TU104
Вкладываться надо в Клоунский дворец !
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний