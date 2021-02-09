Правительство хочет расширить сферы для использования маткапитала. Его можно будет инвестировать

Кабинет министров рассматривает возможность увеличения сфер, на которые можно будет использовать материнский капитал. Среди возможностей — инвестирование в облигации, но только госкомпаний.



Как пишет 9 февраля Forbes, предложение об использовании средств для покупки ценных бумаг уже есть в дорожной карте по инвестиционному развитию РФ. Минэкономразвития предложило вкладывать их в «специальные банковские или брокерские продукты». Однако перечень финансовых инструментов будет ограничен. Они должны быть с минимальным риском, как вклады в госбанках, облигации, обеспеченные госгарантиями, или облигации, выпущенные госкомпаниями или госбанками.

