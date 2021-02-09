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Помощник машиниста попался на краже подстаканников. В довесок прихватил фонарь и лестницу

Стаканы, подстаканники, ложки и другую посуду похитил из пассажирского вагона поезда сотрудник РЖД. Часть успел продать, лестницу нашли дома.

О поимке преступника сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО 9 февраля. Подстаканники пропали из вагона поезда во время технической остановки на станции Манушкино в Ленинградской области. «Он незаконно присвоил себе предметы сервировки в виде: 20 стаканов, 15 подстаканников, 10 ножей и другой посуды. Однако на этом петербуржец не остановился и на обратном пути прихватил электрический фонарь и лестницу», — добавили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
Фото: Пресс-служба УТ МВД России по СЗФО
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Подозреваемым оказался 56-летний помощник машиниста. Лестницу и часть украденного нашли дома у сотрудника РЖД. Часть он успел продать на рынке. Возбуждено уголовное дело.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

zzz34
За такое только расстрелять
yaprotiv
укради на дворец и ты будешь президентом, стырь несколько подстаканников и ты сядешь в тюрьму
AGP
Хотел проводника без зарплаты оставить, ирод!
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