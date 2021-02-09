Стаканы, подстаканники, ложки и другую посуду похитил из пассажирского вагона поезда сотрудник РЖД. Часть успел продать, лестницу нашли дома.
О поимке преступника сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД по СЗФО 9 февраля. Подстаканники пропали из вагона поезда во время технической остановки на станции Манушкино в Ленинградской области. «Он незаконно присвоил себе предметы сервировки в виде: 20 стаканов, 15 подстаканников, 10 ножей и другой посуды. Однако на этом петербуржец не остановился и на обратном пути прихватил электрический фонарь и лестницу», — добавили в ведомстве.
Подозреваемым оказался 56-летний помощник машиниста. Лестницу и часть украденного нашли дома у сотрудника РЖД. Часть он успел продать на рынке. Возбуждено уголовное дело.