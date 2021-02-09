Лига безопасного интернета рассказала, сколько раз в соцсетях призывали к выходам на митинги

Больше 600 тысяч публикаций с призывами выходить на митинг нашла Лига безопасного интернета в соцсетях. Мизулина делает вывод, что такое количество постов невозможно распространить без участия администраторов площадок.

Эксперты проверяли Tik Tok, Twitter, Instagram, Facebook и «ВКонтакте», рассказала 9 февраля глава лиги и член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина. В «созданных по единым шаблонам» роликах призывали выходить на акции протеста 23 и 31 января, а также 2 февраля. Большая часть пришлась на период до первого митинга, ко второму, утверждает Мизулина, изменилось содержание призывов — больше говорили о применении насилия в отношении сотрудников полиции и мирных граждан, присутствовали советы по приготовлению коктейлей Молотова и предложения «брать с собой арматуру». Она утверждает, что таргетированная реклама была настроена на аудиторию от 10 до 12 лет.