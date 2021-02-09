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Петербуржец заявил на родственника о насилии над дочерью. Его бывшая жена с ребёнком живет в Финляндии рядом с обвинённым

Родственника обвинил в насилии над дочерью житель Петербурга. В полиции не исключают, что мужчина таким образом хочет вернуть ребенка из-за границы.

Как стало известно «Фонтанке» 9 февраля, накануне около восьми вечера 48-летний житель Калининского района принес заявление. В нём он обвиняет 40-летнего мужа сестры бывшей жены в насилии над дочерью-подростком. По предварительной информации, в 2018 году, когда девочке было 8, мужчина якобы совершал насильственные действия сексуального характера в отношении неё.

Сейчас ребенок с матерью и семьёй обвинённого в секс-преступлении проживает в Финляндии.

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Комментарии (2)

german_5e4d02dc5a4f9
К гадалке не ходи - сведение счетов с бывшей женой и её семьёй, и родственниками, которые за неё вступились.
Пока не будет серьезной уголовной ответственности за оговор и клевету, пока в
не будет серьезной ответственности за преследование бывшими супругами жен и детей, пока не будет более широкой нормативной и обеспечительной базы в дележе имущества и детей - будут и обвинения в педофилии, и подбросы наркотиков, и кражи собственных детей в отместку "бывшей", и убийства бывших супругов.
Виктор Наворски
"мужа сестры бывшей жены"....вопрос минимум знатокам...
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