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У судьи Петроградского райсуда угнали машину. Иномаркой пользовался бывший муж

Заявление о пропаже внедорожника сделала в полицию Кировского района судья Петроградского райсуда по гражданским и административным делам.

Как стало известно «Фонтанке» 9 февраля, звонок в дежурную часть полиции 37-летняя судья сделала в четыре ночи накануне. Она сообщила, что её «Ниссаном Террано» стоимостью чуть больше миллиона рублей пользовался бывший муж. Именно он вечером 5 февраля поставил машину у дома 10 по улице Морской Пехоты. Когда же в 3:50 мужчина решил забрать внедорожник с парковки, его не оказалось на месте.

По заявлению проводится проверка.

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Комментарии (3)

AGP
Какая-то позорная машина была у судьи, не по чину.
tsodd
Ох уж эти госслужащие: кто бывшему мужу будет оставлять после развода тачку и самой платить за неё штрафы и налоги?
Маргaрита
Наверно, таким образом, кто-то решил возместить себе моральный ущерб после решений судьи.
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