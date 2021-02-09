FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-14°C/Завтра: -17
74.26р89.40р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
13
Печать

Петербургский блокадник инвестировал в бизнес 2,2 млн рублей после одного разговора с незнакомцем. Последний оказался мошенником

Регистрация на брокерском сайте и телефонные переговоры об инвестициях закончились потерей сбережений для жителя Выборгского района Петербурга. Уговоривший вложиться в бизнес незнакомец оказался обманщиком.

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля, жертвой мошенника стал 81-летний пенсионер с улицы Асафьева. В петербургскую полицию пожилой мужчина обратился накануне. По его словам, в период с декабря по январь он зарегистрировался на брокерском сайте, после чего с ним связался неизвестный, который уговорил его вложить деньги в некий бизнес.

Пенсионер согласился, переведя в неизвестность 2,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как сообщили в ГУ МВД России, в настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

По информации нашего издания, детство петербуржца прошло в блокадном Ленинграде. Судя по всему, свою жизнь горожанин посвятил науке и преподаванию: получив образование радиоинженера, он защитил кандидатскую диссертацию и работает в одном из ведущих городских вузов.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (13)

serglaz
жаль старика. Старость , как и детство - неизбежные этапы жизни. Наивность, доверчивость - иногда возвращаются к концу жизни((.
tsodd
синдром отложенной жизни
Iamthebeast
Жаль
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний