Петербургский блокадник инвестировал в бизнес 2,2 млн рублей после одного разговора с незнакомцем. Последний оказался мошенником

Как стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 9 февраля, жертвой мошенника стал 81-летний пенсионер с улицы Асафьева. В петербургскую полицию пожилой мужчина обратился накануне. По его словам, в период с декабря по январь он зарегистрировался на брокерском сайте, после чего с ним связался неизвестный, который уговорил его вложить деньги в некий бизнес.

Регистрация на брокерском сайте и телефонные переговоры об инвестициях закончились потерей сбережений для жителя Выборгского района Петербурга. Уговоривший вложиться в бизнес незнакомец оказался обманщиком.

Пенсионер согласился, переведя в неизвестность 2,2 миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Как сообщили в ГУ МВД России, в настоящее время сотрудниками полиции приняты все необходимые меры к розыску и задержанию злоумышленников.

По информации нашего издания, детство петербуржца прошло в блокадном Ленинграде. Судя по всему, свою жизнь горожанин посвятил науке и преподаванию: получив образование радиоинженера, он защитил кандидатскую диссертацию и работает в одном из ведущих городских вузов.

