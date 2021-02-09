Уголовный розыск при поддержке СОБРа Росгвардии задержал шестерых, которые по ночам вскрывали сейфы в магазинах, а также выносили оттуда продукты и табачные изделия. Их художества попали на видео.

Мужчин взяли в частном доме в посёлке Сярьги Всеволожского района после того, как из сетевого магазина в 3 ночи они похитили табачную продукцию на сумму около 400 тысяч рублей и пытались вскрыть сейф с денежными средствами.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области 9 февраля, задержать группу, куда входили исключительно уроженцы из стран Закавказья, удалось после очередного проникновения — в сетевой магазин в Парголово.

Задержанные — шесть мужчин в возрасте от 22 до 37 лет. Только двое из них имеют регистрацию на территории России, остальные находятся в ней нелегально. Более того, самый младший, 22-летний, находится в розыске на территории своей Родины с ноября прошлого года с избранной мерой пресечения в виде ареста.



Злоумышленники передвигались во время преступлений на автомобилях марок «Опель Зафира» и ВАЗ 2114.



У них нашли и изъяли похищенные блоки сигарет, продукты с предыдущих краж, а также 4 радиостанции с гарнитурами и зарядными устройствами, сотовые телефоны, инструмент для взлома дверей.



Нашли у группы и оружие — 2 пистолета Rubber с магазином и патронами, браунинг с магазином и 6 патронами, 2 предмета, конструктивно схожих с карабином «Сайга» 4107, с магазином и 9 патронами. Оружие сейчас исследуется для принятия процессуального решения.



Все шестеро подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос об их заключении под стражу.

