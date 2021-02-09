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Под Саратовом тушили школу. Крыша загорелась из-за старой проводки

Спасатели ночью 9 февраля тушили здание школы в поселке Екатериновка Саратовской области. Здание ни разу не проходило капитального ремонта.

Пожар площадью около 900 квадратных метров тушили спасатели 9 февраля. Крыша школы задымилась ночью, в три часа по Москве. Через три часа открытый огонь ликвидировали.

Предварительной причиной пожара назвали короткое замыкание. Капитальный ремонт в здании 1961 года постройки не проводился.

Последние дни дети школу не посещали — в регионе сильные морозы.

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