Ни ветра, ни осадков, только солнце и «крепкий» минус. В Петербурге холодно

Синоптики прогнозируют солнечный и морозный день в Петербурге 9 февраля. В ближайшие дни погода существенно меняться не будет.

По данным Гидрометцентра, днём в Северной столице до -13, при этом существенных осадков не будет, а местами возможна изморозь. Ночью температура упадёт до -21, а в пригородах и до -24. На градус прохладней будет и на следующий день.

Синоптик погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что такая температура для февральского Петербурга — на 7–8 градусов ниже нормы. Город на гребне антициклона.