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Ни ветра, ни осадков, только солнце и «крепкий» минус. В Петербурге холодно

Синоптики прогнозируют солнечный и морозный день в Петербурге 9 февраля. В ближайшие дни погода существенно меняться не будет.

По данным Гидрометцентра, днём в Северной столице до -13, при этом существенных осадков не будет, а местами возможна изморозь. Ночью температура упадёт до -21, а в пригородах и до -24. На градус прохладней будет и на следующий день.

Синоптик погодного центра «ФОБОС» Михаил Леус отметил, что такая температура для февральского Петербурга — на 7–8 градусов ниже нормы. Город на гребне антициклона.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

lamer
Размерность не указана. Такое ощущение, что по Кельвину.
260847121
Как коренной петербуржец, жалею что мы тогда со Швецией сцепились, а не с Турцией - жил бы сейчас в окрестностях Идокопаса («И думал он - отсель грозить мы будем спьяну, здесь будет город заложен назло надменному султану»)
veteran78
Промахнулся Петр Алексеевич с географией. Нет что бы поюгозападней город поставить. И сейчас бы о Кудрово разбивались волны Атлантики.
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