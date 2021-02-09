Впервые за год нефть стоит дороже 61 доллара

Впервые с января прошлого года цена на нефть поднялась до 61 доллара за баррель.

Цена в 61,1 доллара за баррель Brent была зафиксирована в пять утра 9 февраля. Это стоимость апрельского фьючерса на лондонской бирже ICE. Апрельские фьючерсы также показали рост — на 0,63%.



Рост связывают со вступившей в силу договоренностью ОПЕК+ о сокращении добычи.