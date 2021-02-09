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Водоемы Ленобласти не получают экологическую реабилитацию. Регион вошел в список самых грязных

Счетная палата проверила, какие меры по экологической реабилитации водных объектов за последние восемь лет принимали российские регионы. Хуже всего дела в Екатеринбурге и области.

Данные 9 февраля приводит РИА Новости. На основе анализа мер, принимаемых в период с 2012 по 2020 год, аудиторы сделали вывод, что самая грязная питьевая вода в Свердловской области. Там чаще других регионов фиксировали случаи высокого и экстремально высокого уровня загрязнения. Похожая картина в Новгородской, Архангельской, Владимирской и Ленинградской областях. Там за 8 лет также ни разу не занимались экологической реабилитацией водоемов.

Анализируя данные Роспотребнадзора, также был сделан вывод, что в России за восемь лет на восемь процентов выросло количество проб питьевой воды, которая не соответствует санитарным требованиям.

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