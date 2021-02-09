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РБК: Путин назначил нового руководителя ГСУ СКР по особо резонансным делам

Новым руководителем Главного следственного управления СКР назначен генерал-майор Денис Колесников. Как пишет 9 февраля РБК со ссылкой на источник в центральном аппарате ведомства, соответствующий указ подписан президентом. Отметим, на портале официального опубликования такого документа пока нет.

Колесников занял должность заместителя руководителя ГСУ СКР в апреле 2018 года. Он был главой управления по расследованию особо важных дел о преступлениях против личности и общественной безопасности. Источник в ведомстве сообщил РБК, что после ухода главы ГСУ Эдуарда Кабурнеева на повышение в августе прошлого года Колесников исполнял его обязанности.

Следователи ГСУ СКР занимаются расследованием «особо резонансных дел». В частности, именно они расследовали авиакатастрофу самолета президента Польши Леха Качиньского, крушение «Невского экспресса» и дело «банды ГТА».

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Комментарии (2)

Юра Алекс
Отравление людей входят в компетенцию ГСУ СКР ???
mavar
Ну что, денис есть денис. "Как вы лодку назовёте..."
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