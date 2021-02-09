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Приют для животных предлагает оригинальным способом отомстить бывшим возлюбленным. Помогут бездомные коты

Приют для животных в Кентукки Lexington Humane Society проводит оригинальную акцию, приуроченную к грядущему Дню Святого Валентина.

Как пишут сотрудники приюта в Facebook, любой может пожертвовать приюту 10 долларов. После этого имя бывшей девушки или парня жертвователя напишут на лотке, а какой-нибудь кот сходит в него «по-большому». После перевода денег достаточно отправить личное сообщение администрации группы в Facebook или просто оставить имя ненавистного возлюбленного в комментариях под постом об акции. Все собранные средства уйдут на обустройство приюта. А жертвователь, помимо благодарности, получит фотографию, на которой кот или кошка справляют нужду на имя бывшего или бывшей.

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Комментарии (2)

Piter Russo
По почте не догадались еще высылать отходы жизнедеятельности котов в подарочной упаковки с сохранением уникального аромата?
Djnyana
Жестоко.., но, как хороший социальный опрос на тему: как часто люди расстаются с обидой.. - вполне себе неплохо! )
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