Приют для животных в Кентукки Lexington Humane Society проводит оригинальную акцию, приуроченную к грядущему Дню Святого Валентина.
Как пишут сотрудники приюта в Facebook, любой может пожертвовать приюту 10 долларов. После этого имя бывшей девушки или парня жертвователя напишут на лотке, а какой-нибудь кот сходит в него «по-большому». После перевода денег достаточно отправить личное сообщение администрации группы в Facebook или просто оставить имя ненавистного возлюбленного в комментариях под постом об акции. Все собранные средства уйдут на обустройство приюта. А жертвователь, помимо благодарности, получит фотографию, на которой кот или кошка справляют нужду на имя бывшего или бывшей.