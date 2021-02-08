В онлайн-игре Elite Dangerous создали «аналог ГУЛАГа» для новичков

Группа игроков высокого уровня в космическом многопользовательском симуляторе Elite Dangerous создала своеобразный «аналог ГУЛАГа» для новичков. Об этом 8 февраля пишет Cybersport.ru.



Опытные игроки отлавливают новичков в районе их появления и предлагают улучшенный корабль, помощь в добыче редкого материала и быстрый заработок. Согласившихся сажают на корабль и переправляют к поясу астероидов, до которого 800 световых лет.



Корабли новичков могут прыгать максимум на два световых года, так что им приходится работать в шахтах в «ГУЛАГе», построенном мошенниками, или начинать игру заново. При этом уличенные в создании «лагеря» признают вину, но не собираются останавливаться.

