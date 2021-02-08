Bloomberg: Twitter собирается вводить платный контент. Проект носит кодовое название «Мошенник Один»

Twitter может начать брать плату с пользователей за некоторые функции. Об этом 8 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.
Издание уточняет, что плату могут взимать за эксклюзивный контент или, например, за отмену отправки сообщения. Журналисты пишут, что в компании обсуждали эти идеи годами, однако боялись, что плата за услуги «станет предательством идеалов основателя Джека Дорси». Один из проектов по разработке модели платной подписки носит кодовое название Rogue One («Мошенник Один»).
В 2017 году Twitter уже размышлял над введением платы за сервис Tweetdeck (позволяет настраивать свою новостную ленту), однако в итоге идея заглохла. Сейчас ее могут возродить. Двое бывших сотрудников Twitter заявили Bloomberg, что соцсеть опасается вводить плату, поскольку конкуренты (например, Facebook) так не делают.
Однако финансовый директор Twitter Нед Сегал уже несколько раз намекал на то, что соцсеть может начать брать деньги с пользователей. «Вы сможете увидеть, как мы пробуем самые разные вещи: это может быть видео более высокого качества, это может быть аналитика, это может быть коммерческое присутствие, это может быть возможность посмотреть на что-то не так, как вы можете делать это сегодня», — говорил Сегал в декабря на конференции Banl of America.