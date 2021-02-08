Bloomberg: Twitter собирается вводить платный контент. Проект носит кодовое название «Мошенник Один»

Twitter может начать брать плату с пользователей за некоторые функции. Об этом 8 февраля пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



Издание уточняет, что плату могут взимать за эксклюзивный контент или, например, за отмену отправки сообщения. Журналисты пишут, что в компании обсуждали эти идеи годами, однако боялись, что плата за услуги «станет предательством идеалов основателя Джека Дорси». Один из проектов по разработке модели платной подписки носит кодовое название Rogue One («Мошенник Один»).

