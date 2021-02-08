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Петербуржец получил от брата гранату с выдернутой чекой. Взрывотехников ждали, примотав её изолентой

В Калининском районе Петербурга полиция задержала мужчину, который заявил, что держит гранату с выдернутой чекой. По его словам, таким «подарком» он был обязан брату.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, около восьми часов вечера в полицию позвонил мужчина, который заявил, что стоит на Светлановском проспекте с гранатой в руке. На место выехали полицейские, сотрудники МЧС и Росгвардии. По данным «Фонтанки», к приезду последних выдернутую чеку зафиксировали изолентой.

«Фонтанка.ру»

«В результате проверки на месте было установлено, что предмет опасности не представляет», — уточнили в полицейском главке. В пресс-службе Росгвардии добавили, что в руке у мужчины был корпус гранаты Ф-1 с механической частью запала. Специалисты ОМОНа передали его полиции. Вместе с корпусом в отдел забрали самого заявителя и его 42-летнего сводного брата, который, по словам натерпевшегося, и дал ему в руки небезопасный с виду предмет.

Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области
Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и области
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

nuga
Брат шутник.
260695231
Понаехавшим нужно обратить своё внимание, что город называется Петербург.
hal9000
Сводный это вообще не брат..эт чужие люди..)
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