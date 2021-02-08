Источник: Дриусси вернется в Аргентину после продления контракта с «Зенитом»

Нападающий петербургского футбольного клуба «Зенит» Себастьян Дриусси может вернуться в аргентинский «Ривер Плейт». Как пишет 8 февраля журналист Эмилиано Палуди в «Твиттере», при этом игрок и его представитель ведут переговоры о продлении контракта с «Зенитом».



По договоренности после этого аргентинский нападающий сможет перейти в аренду в «Ривер» на 18 месяцев. В Аргентине трансферное окно открыто до 18 февраля.



Напомним, Дриусси несколько раз заявлял о желании вернуться в «Ривер Плейт» и выражал недовольство тем, что играет в «Зените» слева в полузащите. Он проводит четвертый сезон в клубе РПЛ. В 11 матчах РПЛ в этом сезоне он забил 1 гол и отдал 1 голевой пас.

