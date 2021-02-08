Лавров: Снимать фильм Навальному помогали «спецслужбы ФРГ». Они предоставили доступ к «личному делу Путина»

Сделать фильм о так называемом «дворце Путина» без сотрудничества с немецкими властями было невозможно. Об этом 8 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.



«В этом фильме А. А. Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ, скорее всего с их спецслужбами», — подчеркнул Лавров.

