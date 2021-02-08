Лавров: Снимать фильм Навальному помогали «спецслужбы ФРГ». Они предоставили доступ к «личному делу Путина»

Сделать фильм о так называемом «дворце Путина» без сотрудничества с немецкими властями было невозможно. Об этом 8 февраля заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, пишет РИА Новости.
«В этом фильме А. А. Навальный посещает здание бывшей резидентуры советской разведки в Дрездене и вместе с какими-то немецкими коллегами демонстрирует зрителям материалы из папки, которую он презентует как «личное дело Путина». Ясно, что попасть в это здание и тем более получить доступ к неким архивам невозможно без сотрудничества с официальными властями ФРГ, скорее всего с их спецслужбами», — подчеркнул Лавров.
Он добавил, что МИД РФ спросил власти ФРГ «каким образом досье из немецких архивов, касающееся, как утверждают авторы фильма, В. В.Путина, могло быть передано для публичной презентации без его согласия?» В МИД Германии ответили, что допуск Навального к архивным материалам «был согласован соответствующим германским ведомством», а в переданных ему материалах «не было ничего секретного».
Отметим, практически одновременно выступила и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, которая заявила, что Германия отказалась сообщать российской стороне какие-либо сведения об экспертах по «делу Навального», которые изучали бутылки из-под минеральной воды (на них якобы были обнаружены следы «Новичка»). Так, немецкие власти отказались помочь российским прокурорам опросить представительницу ФБК Марию Певчих, «сославшись на то, что ее адрес на территории ФРГ якобы неизвестен».