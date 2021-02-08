Отечественные фигуристы выступят на чемпионате мира с изменённой эмблемой Федерации фигурного катания на коньках

Сборная России на чемпионате мира в Стокгольме выступит с изменённой эмблемой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом в понедельник, 8 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на президента ФФККР Александра Горшкова.



«Сегодня мы получили из Международного союза конькобежцев согласованный вариант нашего предложения по эмблеме команды на предстоящий чемпионат мира. Наша эмблема будет использоваться на шевроне, на форме и на флаге команды. Это подкорректированный логотип нашей федерации, в котором убрано письменное название ФФККР на русском и английском языках, они будут заменены на аббревиатуру на английском языке», — подчеркнул Горшков.