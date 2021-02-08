Отечественные фигуристы выступят на чемпионате мира с изменённой эмблемой Федерации фигурного катания на коньках

Сборная России на чемпионате мира в Стокгольме выступит с изменённой эмблемой Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР). Об этом в понедельник, 8 февраля, пишет ТАСС со ссылкой на президента ФФККР Александра Горшкова.
«Сегодня мы получили из Международного союза конькобежцев согласованный вариант нашего предложения по эмблеме команды на предстоящий чемпионат мира. Наша эмблема будет использоваться на шевроне, на форме и на флаге команды. Это подкорректированный логотип нашей федерации, в котором убрано письменное название ФФККР на русском и английском языках, они будут заменены на аббревиатуру на английском языке», — подчеркнул Горшков.
Чемпионат мира пройдет в Стокгольме 22–28 марта. Призовой фонд турнира составит 868 тысяч долларов.
Исполком WADA 9 декабря 2019 года принял решение применить ряд санкций в отношении российского спорта, в том числе лишить на четыре года спортсменов страны возможности выступать на Олимпийских играх и чемпионатах мира под флагом России и запретить проводить на территории РФ крупные международные турниры (чемпионаты мира и олимпиады). Российская сторона в ответ на это подала апелляцию в CAS. В результате суд сократил дисквалификацию до двух лет и допустил еще ряд послаблений для отечественных спортсменов. Однако флаг и гимн остались под запретом. Подробнее об этом читайте в материале «Фонтанки».