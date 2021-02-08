Мать требует 200 тысяч за задержание сына-подростка в Петербурге. После запретной прогулки его не отдавали родным два дня

Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал иск о компенсации морального вреда за задержание подростка. Его отправили в центр для несовершеннолетних после прогулки по детской площадке, которую мать нашла только в протоколе.
Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 8 февраля, иск к ГУ МВД по Петербургу и области подала Оксана Кладько. Она живёт в Красноярском крае, в Петербурге остался сын, которого полицейские задержали на улице Мосина ещё 15 апреля прошлого года.
Подростку на тот момент было 17 лет. В заявлении сказано, что он столкнулся с патрульными, когда нёс продукты дедушке, который из-за самоизоляции не мог выйти из дома.
«Основанием для задержания являлось нахождение Г. на детской площадке. Однако детской площадки по этому адресу нет», — сообщает пресс-служба.
По нотариально заверенной доверенности интересы юноши представляет его старшая сестра, но в отделе полиции брата с ней не отпустили, отправив его в центр временного содержания для несовершеннолетних. Через два дня, 17 апреля, суд установил, что у полиции не было оснований отказывать сестре.
«Кладько просит взыскать моральный вред, причиненный несовершеннолетнему сыну, в размере 200 тысяч рублей», — уточняют в пресс-службе. В качестве третьих лиц по иску привлечены Минфин и ОМВД по Курортному району, предварительное заседание назначено на конец марта.