Мать требует 200 тысяч за задержание сына-подростка в Петербурге. После запретной прогулки его не отдавали родным два дня

Смольнинский райсуд Петербурга зарегистрировал иск о компенсации морального вреда за задержание подростка. Его отправили в центр для несовершеннолетних после прогулки по детской площадке, которую мать нашла только в протоколе.



Как сообщает Объединённая пресс-служба судов 8 февраля, иск к ГУ МВД по Петербургу и области подала Оксана Кладько. Она живёт в Красноярском крае, в Петербурге остался сын, которого полицейские задержали на улице Мосина ещё 15 апреля прошлого года.

Подростку на тот момент было 17 лет. В заявлении сказано, что он столкнулся с патрульными, когда нёс продукты дедушке, который из-за самоизоляции не мог выйти из дома.