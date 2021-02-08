В вечерний час пик 8 февраля на дорогах Петербурга обычные для этого времени 7 баллов. Но местам аварии серьезно затрудняют движение.



Длинная пробка скопилась в половине шестого на севере КАД. На внутреннем кольце движение встало от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе. Длина затора составила 7,4 километра. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор немного уменьшился и не превышает 5 километров.