В вечерний час пик 8 февраля на дорогах Петербурга обычные для этого времени 7 баллов. Но местам аварии серьезно затрудняют движение.
Длинная пробка скопилась в половине шестого на севере КАД. На внутреннем кольце движение встало от проспекта Энгельса до Токсовского шоссе. Длина затора составила 7,4 километра. Сейчас, по данным «Яндекс.Пробок», затор немного уменьшился и не превышает 5 километров.
На Серебристом бульваре, перед проспектом Испытателей в сторону проспекта Королёва, столкнулись два легковых автомобиля и почти полностью перекрыли проезд, пишет в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» очевидец Саша. «Там уже пробища, и перекрыто всё. Объезжают кто через дворы, кто по газонам», — добавляет Юлия.
А на улице Бабушкина, в районе дома 84, в крайнем правом ряду в направлении проспекта Александровской Фермы автомобиль опрокинулся на бок, пишет очевидец Иван. Судя по видео с места ДТП, он при этом задел еще одну машину. На движение, впрочем, эта авария повлияла не слишком сильно: затор на Бабушкина, по данным «Яндекс.Пробок», наблюдается в противоположном направлении.