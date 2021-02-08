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Голикова: Для снятия ограничений надо привить более 68 млн россиян. Пока произвели всего 8,6 млн доз вакцины

Снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в России, возможно после вакцинации более 68 млн граждан, или 60% населения. Об этом 8 феврая на брифинге в правительстве заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

«Мы с вами говорили, что это необходимость — привить 68,6 млн человек без учёта граждан, которые переболели, и без учёта детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать», — подчеркнула Голикова (цитата по «Ведомостям»).

При этом на данный момент в России произвели около 8,6 млн доз вакцины, записались на прививки более 121 тыс. россиян. Отметим, о планах привить 60% населения ранее говорили глава Роспотребнадзора Анна Попова и министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Массовая вакцинация официально стартовала в России в январе 2021 года. Пока для нее используется вакцина «Спутник V». Еще две вакцины — «ЭпиВакКорона» и от центра Чумакова — должны поступить в оборот в течение ближайших месяцев.

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