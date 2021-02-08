Голикова: Для снятия ограничений надо привить более 68 млн россиян. Пока произвели всего 8,6 млн доз вакцины

Снятие ограничений, введенных из-за коронавируса в России, возможно после вакцинации более 68 млн граждан, или 60% населения. Об этом 8 феврая на брифинге в правительстве заявила вице-премьер Татьяна Голикова.



«Мы с вами говорили, что это необходимость — привить 68,6 млн человек без учёта граждан, которые переболели, и без учёта детей в возрасте до 18 лет. До достижения этих показателей те ограничительные меры, которые введены, мы с вами должны соблюдать», — подчеркнула Голикова (цитата по «Ведомостям»).

