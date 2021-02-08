В Сеуле по решению властей будут тестировать на коронавирус чихающих и температурящих домашних животных

Программу тестирования четвероногих одобрили власти после подтверждённого заражения домашней кошки. Это случилось в городе Чинджу на юге страны, уточнили в правительстве. Принять участие в тестировании смогут только животные с ярко выраженными симптомами — лихорадкой, чиханием, одышкой. Брать биоматериал будет выездная бригада во главе с ветеринаром. Если результат окажется положительным, питомец должен будет на две недели изолироваться по месту жительства.

Специальных мест для изоляции не предусмотрено, так как случаи передачи заболевания человеку от домашних животных не подтверждены, сказала на брифинге представитель правительства Сеула. Однако, если сами хозяева животного болеют и не могут позаботиться о нем, питомца транспортируют в специальное помещение.

На сегодняшний день известно, что животные могут заразиться от человека. Обратной же передачи не выявлено.