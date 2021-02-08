Праздники не за горами. Для пожилых петербуржцев собирают подарки на 23 Февраля и 8 Марта

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» объявил о сборе подарков для пожилых петербуржцев на 23 Февраля и 8 Марта.



Сбор подарков для фонда, который уже много лет помогает петербургским пенсионерам, добрая традиция. Пожилые люди, особенно одинокие, далеко не всегда могут себе позволить маленькие радости — львиная доля пенсии уходит на оплату ЖКУ и лекарства (не всё, что прописывают врачи доступно по льготам).



«Мы очень и очень не хотим, чтобы в нынешние непростые времена жизнь пожилых людей превращалась в борьбу за существование. И очень хотим, чтобы в ней было место радости, беззаботности и приятным мелочам», — говорят в фонде.

