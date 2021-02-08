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Праздники не за горами. Для пожилых петербуржцев собирают подарки на 23 Февраля и 8 Марта

Благотворительный фонд помощи пожилым людям «Долго и счастливо» объявил о сборе подарков для пожилых петербуржцев на 23 Февраля и 8 Марта.

Сбор подарков для фонда, который уже много лет помогает петербургским пенсионерам, добрая традиция. Пожилые люди, особенно одинокие, далеко не всегда могут себе позволить маленькие радости — львиная доля пенсии уходит на оплату ЖКУ и лекарства (не всё, что прописывают врачи доступно по льготам).

«Мы очень и очень не хотим, чтобы в нынешние непростые времена жизнь пожилых людей превращалась в борьбу за существование. И очень хотим, чтобы в ней было место радости, беззаботности и приятным мелочам», — говорят в фонде.

Мужчины в подарках не очень притязательны — бритвенные принадлежности.

Дамы в любом возрасте остаются верными себе — красота.

«В прошлом году мы с вами собрали 200 потрясающих наборов всего самого необходимого для красоты и ухода, в этом году поставим более амбициозную цель — 250», — говорят в фонде.

О том, что необходимо и куда привозить подарки, можно узнать в официальном паблике фонда, где также можно задать вопросы по оказанию необходимой помощи.

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