Путин рассказал, кто будет «определять развитие человечества»

Владимир Путин заявил, что миром будет править тот, кто будет первым в гонке технологий. Об этом президент рассказал 8 февраля на заседании совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.



«Мы видим, что глобальное соревнование за технологии, знания во всём мире стремительно растет, об этом я уже сказал вначале. Собственно говоря, здесь ничего нового-то и нет. Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперёд, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества. И потому научный и технологический суверенитет без всякого преувеличения вопрос настоящего и будущего России», — подчеркнул Путин.

