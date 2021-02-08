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Путин рассказал, кто будет «определять развитие человечества»

Владимир Путин заявил, что миром будет править тот, кто будет первым в гонке технологий. Об этом президент рассказал 8 февраля на заседании совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.

«Мы видим, что глобальное соревнование за технологии, знания во всём мире стремительно растет, об этом я уже сказал вначале. Собственно говоря, здесь ничего нового-то и нет. Совершенно очевидно, что тот, кто вырвется вперёд, тот будет определять дальнейшее развитие всего человечества. И потому научный и технологический суверенитет без всякого преувеличения вопрос настоящего и будущего России», — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что у России есть все, чтобы стать лидером в сфере высоких технологий.

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Комментарии (13)

Guest1234
Проблемка, однако. Именно молодые образованные люди недовольны тем, что происходит сейчас в стране. Ученые востребованы по всему миру. Самые умные (в научном плане) просто уезжают - им предлагают хорошие условия в странах, где не строят дворцов и не молотят дубинками кого попало на выходе из метро.
Нестыковочка, которую не решить применяемыми сейчас методами. Если продолжать в том же духе, эти ученые только быстрее валить начнут.
NAFTALIN 2000-2036
Средства у нас есть. У нас ума не хватает.© Ой, чё это мы зря его кормим. Пусть пользу приносит. Ну, скажи: - Кто там? Кто там?©
grannie
"Владимир Путин заявил, что миром будет править" и на этом поставить точку.
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