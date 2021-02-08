Вице-премьер Голикова: Худшая ситуация по коронавирусу в Петербурге, Карелии и Калмыкии. Смертность в РФ выросла почти на 18% за год

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила 8 февраля вице-премьер Татьяна Голикова. Как пишет РИА Новости, она уточнила, что заболеваемость снижается в 29 российских регионах, еще в 54 субъектах «ситуация стабильна».



Превышение показателей заболеваемости в два и более раз Голикова заметила только в Петербурге, Карелии и Калмыкии. Также вице-премьер рассказала о том, что смертность в России в прошлом году выросла на 17,9%. «Вклад коронавируса в прирост смертности составил 31%», — уточнила Голикова.

