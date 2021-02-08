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Вице-премьер Голикова: Худшая ситуация по коронавирусу в Петербурге, Карелии и Калмыкии. Смертность в РФ выросла почти на 18% за год

Ситуация с коронавирусом в России стабилизируется, заявила 8 февраля вице-премьер Татьяна Голикова. Как пишет РИА Новости, она уточнила, что заболеваемость снижается в 29 российских регионах, еще в 54 субъектах «ситуация стабильна».

Превышение показателей заболеваемости в два и более раз Голикова заметила только в Петербурге, Карелии и Калмыкии. Также вице-премьер рассказала о том, что смертность в России в прошлом году выросла на 17,9%. «Вклад коронавируса в прирост смертности составил 31%», — уточнила Голикова.

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Комментарии (6)

А2020
Какое лицемерие от женщины, которая виновата в этой смертности. В результате её преступных распоряжений врачи в приказом порядке назначают арбидол, эффективность которого при коронавирусе равна нулю и вместо лечения люди имурают от цитокинового шторма, не понимая, что предыдущее лечение от мадам Голиковой было пустой тратой денег и упущенного времени. В результате люди поступают в больницы в пневмониям и и умирают, а Голикова льёт на всю страну крокодилов слезы. Эта тварь должны судить, как фашистов, за геноцид русского народа.
265055802
При трусливом, неумном и бездарном губернаторе это не удивительно! Позорище.
vader
Господи, ну признайте же уже кто-нибудь публично, что коронавирус добавил всего чуть более 5% к годовой смертности, а 2/3 "лишней" смертности - следствие неоказания плановой и экстренной помощи реально нуждающимся. Ну вот же она официально говорит фактически именно это!

А потом, может, хоть кто-то еще задумается, ради чего именно во всем мире, особенно в Евросоюзе, с такой скоростью ограничивают базовые права человека.

Россия вообще становится оплотом свободы на этом фоне, между прочим.
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