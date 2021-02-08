Верховный суд Франции обязал британского застройщика Патрика Дитера снести замок, который обошелся ему в 64 млн долларов (примерно 4,7 млрд рублей). Об этом 8 февраля пишет Business Insider.
Дитер 11 лет строил замок в Грасе, но за все это время не получил разрешения на строительство в охраняемой лесной зоне. Причем, помимо убытков из-за сноса замка, британцу придется оплатить 550 тыс. долларов штрафа. Снести строение надо до июня 2022 года, далее за каждый день просрочки будет начисляться по 600 долларов штрафа.
«Шато Дитера» занимает 3 тысячи квадратных метров. Отель в тосканском стиле рассчитан на 36 гостей (18 люксов). Хотя большая часть дома представляет собой бутик-отель, Дитер и его жена также проживают в нем. В замке есть лаундж-зоны, библиотека, камин XV века, винный погреб, итальянский сад, бассейн и две вертолетные площадки.