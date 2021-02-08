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В Петербурге после проверки прокуратуры для ребенка с редким заболеванием закупили лекарство за 2 млн рублей

Проверки соблюдения прав детей, страдающих различными заболеваниями, прошли в нескольких регионах России по поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Об этом 8 февраля сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

По данным надзорного ведомства, для ребенка, страдающего редким генетическим заболеванием, приобретено лекарство стоимостью свыше 2 млн рублей.

Также прокуратура Северной столицы добилась закупки лекарства для двух маленьких горожан. По итогам проверки, проведенной по обращению их матери, в адрес председателя городского комитета по здравоохранению внесено представление, дети получили лекарство, а его закупку обеспечили на год.

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