Творческая группа осуждённых нижнетагильской колонии 12 сняла клип на свою же песню о вакцинации и «Спутнике V». Во ФСИН говорят, что сами певцы еще не привиты, но это дело времени.
«Спокойно раньше жили, пока с провинции, с Китая, к нам вирус не попал. И разошелся быстро, практически попал в каждый дом. Передается просто: воздушно-капельным путем. Название такое — Ковид-19, и надо поскорее нам от него избавляться», — поют, как сообщает пресс-служба ведомства по Свердловской области, слова собственного сочинения осужденные Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка).
«Нет эффективнее вакцины. Весь мир признает. По России вакцинация вовсю идет. Все дружно ставим прививку «мейд ин Раша». На зависть Западу вакцина наша. Одобрено Роспотребнадзором. Скоро ждем её и у себя мы за забором», — уверены осужденные.
Во ФСИН сообщают, что в регион пока поступила небольшая партия вакцины. В первую очередь решено привить медиков ведомства, потом, когда «Спутника V» будет достаточно, очередь дойдет и до сотрудников и находящихся в колонии сидельцев.
«Мы осенью проводили вакцинацию от гриппа, и большинство осужденных приняли решение сделать прививку. Думаем, что и с профилактикой коронавируса будет также. Сейчас ведем разъяснительную работу», — уверили в пресс-службе ФСИН.