Творческая группа осуждённых нижнетагильской колонии 12 сняла клип на свою же песню о вакцинации и «Спутнике V». Во ФСИН говорят, что сами певцы еще не привиты, но это дело времени.



«Спокойно раньше жили, пока с провинции, с Китая, к нам вирус не попал. И разошелся быстро, практически попал в каждый дом. Передается просто: воздушно-капельным путем. Название такое — Ковид-19, и надо поскорее нам от него избавляться», — поют, как сообщает пресс-служба ведомства по Свердловской области, слова собственного сочинения осужденные Александр Заяц (вокал) и Евгений Кудрин (музыка).