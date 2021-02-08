«Ребята увидели, что я упал на газон и заплакал. Тогда я все рассказал». Полузащитник «Зенита» Сутормин — о смерти отца

«Папа умер в ночь с 6 на 7 ноября. Брат позвонил по аудио FaceTime — не помню, чтобы он еще хоть раз воспользовался именно таким звонком. По-моему, я сначала сказал что-то похожее на «В смысле умер?». Сбросил звонок — и тут начало доходить. Жена позвонила моей маме — та в слезах. Естественно, в голове сразу возникает миллион вопросов, а потом — опустошение. Сказали, что у папы отказало сердце. Он много курил, но никогда не жаловался на здоровье. Один момент — и все. На утро у нас была назначена тренировка. Я решил, что папа был бы счастлив, если бы я поехал на нее, а 8-го сыграл бы с "Краснодаром"», — заявил Сутормин.

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин рассказал о том, как пережил смерть отца в ноябре 2020 года и почему, несмотря на это, он принял решение сыграть с «Краснодаром». Интервью с футболистом опубликовано на сайте Sports.ru в понедельник, 8 февраля.

По его словам, в тот день он рассказал о своей ситуации только главному тренеру Сергею Семаку. Сутормин предупредил его, что хочет работать, но не знал, сможет ли абстрагироваться, оказавшись на поле. После тренировки всю обратную дорогу до дома Алексей проревел.



«Перед каждой игрой папа присылал голосовое сообщение: «Сынок, привет. Хорошей сегодня игры твоей команде». Понятно, что это было в шутку, но после моего перехода в «Зенит» он прямо четко говорил: «Твоей команде». Зашел в раздевалку перед «Краснодаром» — и нет никаких голосовых сообщений. В ночь перед тем матчем произошла еще и ситуация с Артемом», — рассказал Сутормин.



«Мне кажется, тот день всех нас очень сплотил. Даже когда Тема не забил пенальти, внутри я чувствовал, что именно сейчас мы не можем проиграть. Чувствовал, что выйду и будет момент. Это чувство не ушло и после моего удара в молоко после навеса Жиркова. Я забил — и снова прорвало. Ребята увидели, что я упал на газон и заплакал. Встал, Тема спросил, что случилось. Именно тогда я все рассказал. Тема во флеш-интервью сказал, что отдает мне приз лучшему игроку, но я об этом узнал уже в раздевалке — мы сидим рядом. Он передал статуэтку и сказал, что ее заслуживаю только я. Честно, у меня не было сил спорить — полное опустошение», — признался Сутормин.

