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Две цитаты Дмитрия Пескова с разницей в 6 дней — о судах с участием Навального и без него

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Комментарии (18)

Рип
А по поводу песка - так уж вся Россия в курсе , что он - врун и шут !!! (Не зря канал с бредом - называется усы пескова)
Рип
Фонтанка - умничка ! И ведь не боятся - походу последнее настоящее независимое сми , новости как они есть , без искажений в нужную сторону !!!
260642921
Да Пескову все равно, что говорить, главное, чтобы в глазах светились "ум, честь и совесть".
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