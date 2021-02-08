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Мосгорсуд эвакуируют. Там должно было начаться рассмотрение жалобы на арест главреда «Медиазоны» Смирнова

Мосгорсуд эвакуируют после анонимного сообщения о бомбе. Это произошло перед началом рассмотрения апелляции на административный арест главреда «Медиазоны» Смирнова.

Как сообщает «Интерфакс» 8 февраля со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову, из здания эвакуируют всех после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.

«Все судебные заседания приостановлены», — уточнила представитель суда.

Здание осматривают кинологи и сотрудники полиции.

Сегодня в Мосгорсуде должны были рассматривать апелляции главреда «Медиазоны» Смирнова, бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, Анны Велликок и других.

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Комментарии (1)

altnec
Ну, наконец-то.
Наконец-то четверг становится будничным в кругах и округах приближенных к президенту, особенно вечером перед сладкой пятницей.
Когда так хочется решить все проблемы уже в своём кругу приближённых и униженных.
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