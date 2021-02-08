Мосгорсуд эвакуируют. Там должно было начаться рассмотрение жалобы на арест главреда «Медиазоны» Смирнова

Мосгорсуд эвакуируют после анонимного сообщения о бомбе. Это произошло перед началом рассмотрения апелляции на административный арест главреда «Медиазоны» Смирнова.



Как сообщает «Интерфакс» 8 февраля со ссылкой на пресс-секретаря суда Ульяну Солопову, из здания эвакуируют всех после сообщения о якобы заложенном взрывном устройстве.



«Все судебные заседания приостановлены», — уточнила представитель суда.



Здание осматривают кинологи и сотрудники полиции.



Сегодня в Мосгорсуде должны были рассматривать апелляции главреда «Медиазоны» Смирнова, бывшего фигуранта «московского дела» Самариддина Раджабова, Анны Велликок и других.

