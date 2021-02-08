Супруга одного из разбившихся у Шпицбергена учёных пошла на примирение с авиакомпанией почти за 5 млн рублей

Петродворцовый районный суд Петербурга 8 февраля в предварительном заседании рассмотрел иск Светланы Головановой и двух её детей о взыскании компенсации морального вреда. Петербурженка — супруга сотрудника НИИ Арктики и Антарктики, заместителя начальника экспедиции Олега Голованова. В октябре 2017 года вертолёт, в котором он летел, разбился у Шпицбергена.



Вертолет, принадлежащий компании АО «Авиакомпания Конверс Авиа», на котором находились восемь человек, упал в море в 10 км от Баренцбурга, расположенного на архипелаге Шпицберген. Воздушное судно направлялось из российского поселка Пирамида на Шпицбергене в Баренцбург. В 15:35 по местному времени (16:35 мск) вертолет пропал с радаров, в 15:45 подтвердилось, что он упал в море. Как сообщали СМИ, изначально учёные Олег Голованов, Николай Фадеев и Максим Каулио должны были добраться до точки на катере, но опоздали, поэтому воспользовались предложением команды вертолёта. После катастрофы спасатели нашли лишь тело Каулио. Остальные исчезли.

