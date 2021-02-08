Историк парфюмерии расскажет об ароматах военного времени

И в Первую и во Вторую мировую войну парфюмеры выпускали духи, а дамы (и не только) ими пользовались. Об этом парфюмерный историк Элина Арсеньева расскажет 13 февраля на лекции в Российской национальной библиотеке. Бесплатно, 12+
«В руках пустой флакон «Красная Москва». Закрываю глаза и нюхаю. Как прекрасно. В памяти встает прежний, старый, сытный мир... ужины с музыкой, тонкими винами», — писала в блокадных дневниках одна ленинградка. «Я надушусь, и мне кажется, что я сыта, что я только вернулась из театра, с концерта или из кафе...» — вспоминала другая. К концу войны цена на флакон «Красной Москвы» была выше, чем средняя зарплата по стране. Огромные бутыли одеколона «Тройной» отправляли в военные госпитали — он служил ещё и антисептиком. «Жди меня, и я вернусь» Симонов написал в начале войны; духи «Жди меня» вышли в конце. А выпущенные в мирные 70-е ароматы «Торжество» и «Триумф» были посвящены очередной годовщине Победы.
«Когда новое платье не купить, шляпку и сумочку приходится делать своими руками из подручных материалов, когда из остатков разных помад собирается одна... В трудную минуту именно духи остаются последним прибежищем стремительно рассыпающегося имиджа, воспоминанием о мирном времени и лучом надежды», — рассуждают организаторы лекции.
Лекция «Чем пахнет война? Ароматы военного времени» пройдет 13 февраля в РНБ (Садовая, 18, Конференц-зал). Начало в 16:00, запись на сайте библиотеки.
Александра Шеромова