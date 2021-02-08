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«Байкал» кубокилометрового размера может пролить свет на рождение Вселенной

Самый большой в Северном полушарии Земли нейтринный телескоп планируется достроить на озере Байкал в марте 2021 года. Он будет называться также «Байкал», с его помощью астрономы надеются лучше понять, как возникла и развивается Вселенная.

Это будет установка класса мегасайенс, рассказал ТАСС директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Российской академии наук Григорий Трубников.

«Совсем недалеко от Иркутска, на озере Байкал, на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги мы сооружаем гигантский нейтринный телескоп кубокилометрового размера, который в этом году хотим дорастить до самого большого объема в Северном полушарии. Фактически у нас в стране скоро появится еще одна научная установка класса мегасайенс, что станет важным вкладом ОИЯИ в программу научных мегапроектов России. Масштабный нейтринный телескоп «Байкал» должен начать работу уже в марте, и это будет одним из знаковых событий в программе Года науки и технологий — 2021», — цитирует учёного агентство 8 февраля.

В мире есть несколько нейтринных телескопов, например в Антарктике. Они ловят сигналы частиц нейтрино, которые летят из недр рождающихся или умирающих галактик и прочих экзотических звездных объектов. По мнению астрономов, нейтрино несут информацию о своих «родителях», и если её прочитать, можно многое узнать о Вселенной.

«"Байкал"» будет исследовать потоки нейтрино, «прошивающие» Землю с Южного полюса и выходящие в Северном полушарии, в районе Байкала. Два крупнейших нейтринных телескопа — антарктический и байкальский — будут таким образом создавать полную объемную картину пронизывающих планету потоков сверхэнергичных частиц. Кроме того, ведь такие нейтрино из космоса, а также нейтрино, рождаемые в недрах нашей Земли, являются еще и своеобразным томографом нашей планеты. Плюс ко всему этот телескоп является и элементом экологической программы самого озера Байкал», — рассказал академик Трубников.

Нейтринный телескоп Baikal-GVD расположен на озере Байкал и предназначен для регистрации черенковского излучения — слабого свечения, которое возникает в воде или другой прозрачной среде благодаря заряженным частицам. В байкальской воде черенковское излучение возникает из-за прилетающих из космоса нейтрино.

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Комментарии (1)

Alkaline
Но нейтрино же не имеет заряда?.. Витиевато написано.
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