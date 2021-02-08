«Байкал» кубокилометрового размера может пролить свет на рождение Вселенной

Самый большой в Северном полушарии Земли нейтринный телескоп планируется достроить на озере Байкал в марте 2021 года. Он будет называться также «Байкал», с его помощью астрономы надеются лучше понять, как возникла и развивается Вселенная.

Это будет установка класса мегасайенс, рассказал ТАСС директор Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ), академик Российской академии наук Григорий Трубников.

«Совсем недалеко от Иркутска, на озере Байкал, на 106-м километре Кругобайкальской железной дороги мы сооружаем гигантский нейтринный телескоп кубокилометрового размера, который в этом году хотим дорастить до самого большого объема в Северном полушарии. Фактически у нас в стране скоро появится еще одна научная установка класса мегасайенс, что станет важным вкладом ОИЯИ в программу научных мегапроектов России. Масштабный нейтринный телескоп «Байкал» должен начать работу уже в марте, и это будет одним из знаковых событий в программе Года науки и технологий — 2021», — цитирует учёного агентство 8 февраля.