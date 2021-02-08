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Семенович возмутили слова Быстрова про ее грудь: «Может, вам тоже стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегали по полю?»

Певица и бывшая фигуристка Анна Семенович 8 февраля ответила бывшему полузащитнику футбольного клуба «Зенит» Владимиру Быстрову, заявившему ранее, что если бы она захотела остаться в фигурном катании, то «отрезала бы себе сиськи».

«Дорогой Владимир Быстров! Мне казалось, что вы взрослый мужчина, сам — отец, у которого есть дочь, которая занимается фигурным катанием. И высказываться про меня, что если бы я хотела стать чемпионкой, я должна была отрезать сиськи... Мне кажется, это поведение аморального мужчины. Во-первых, у меня не сиськи, а грудь. Во-вторых, я не понимаю, почему такие крупные издания, как «Спорт-Экспресс», об этом вообще пишут. Почему моя грудь вам всем до сих пор не дает покоя? Я этого не понимаю. Я была легендарной спортсменкой, я мастер спорта международного класса. А вам, мой дорогой Владимир, может быть, тоже стоило что-то отрезать, чтобы быстрее бегали по полю и забивали больше голов? Подумайте об этом», — написала Семенович в своем инстаграме.

Ранее 23-летняя петербургская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что ей грудь не мешает, а только помогает во время выступлений.

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Комментарии (11)

ШIШ
Грудь это то что есть и мужчин и у женщин. А вторичные половые женские признаки это СИСЬКИ !
blackcatwhitecat
У наших футболистов какие то комплексы в отношении фигуристок ))) Ну а пытаться унизить человека за его внешность - это такой низкопробный юмор...
Igor_VS
При отсутствии мозгов, одна надежда на сиськи.
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