Страны НАТО выступили против пилотной зоны 5G в Кронштадте

Сразу три государства, которые тесно взаимодействуют с НАТО, члены альянса Латвия и Эстония, а также Финляндия (военные системы которых унифицированы со стандартами военного блока), возражают против использования российскими операторами связи базовых станций 5G, которые работают под Петербургом на частотах 4,8–4,99 ГГц. Об этом в понедельник, 8 февраля, сообщают «Ведомости».

Издание ссылается на таблицы согласования использования частотного диапазона, опубликованные Международным союзом электросвязи (подразделение ООН, координирующее взаимодействие участников глобального рынка связи). Международный регламент радиосвязи предписывает получать согласие сопредельных государств на использование средств связи на приграничных территориях. Издание уточняет, что это связано с авиацией, а согласование указанных частот необходимо на расстоянии до 300 км от воздушных границ и до 450 км в случае с прибрежными территориями.



На данный момент наиболее близкая к границам ЕС опытная зона 5G — Кронштадт. С 2019 года тестированием сети занимается МТС. В компании уточнили, что «никаких распоряжений прекратить тестирование в МТС не поступало». Власти Латвии, Эстонии и Финляндии ситуацию пока не комментируют, но известно, что указанные диапазоны заняты военными авиационными системами стран НАТО, в том числе для распознавания «свой — чужой», а российские базовые станции 5G могут создавать серьезные помехи на сотни километров.

По данным «Ведомостей», аналогичные претензии Россия рискует получить от Украины, Турции, Грузии и Азербайджана.

Представители бизнеса в России неоднократно указывали российским властям, что для строительства сетей 5G удобнее использовать диапазон 3,4–3,8 ГГц, так как это оптимально с точки зрения массового покрытия сетями 5G крупных городов. Но эти частоты заняты спутниковой связью, которой пользуются госведомства, в том числе силовые структуры. Совет безопасности РФ регулярно отказывает операторам в получении удобных частот. В конце 2020 года сообщалось, что для развития 5G в РФ будут использовать частоты, которые были предоставлены бизнесу ранее.

