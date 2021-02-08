Поучаствовать в ВЭД предлагали мошенники из Поволжья петербургским пенсионерам. Расплачивались купюрами банка приколов

Сотрудники уголовного розыска задержали двух приезжих, которые обманули трёх пенсионеров в Петербурге и Ленобласти больше чем на 2 миллиона рублей. Накопления выманивали, давя на жалость и обещая бонусы за участие в бизнесе.



25-летний житель Самары и 21-летний уроженец Астрахани, как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 8 февраля, подходили на улице к пожилым людям. Они представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь провести операции с переводом денег, которые якобы не могли сделать сами. Незнакомцы уверяли, что у них возникли проблемы с поставкой крупной партии товара, а иностранное гражданство не позволяет им произвести денежные транзакции — «деньги в банке не принимают».

