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Поучаствовать в ВЭД предлагали мошенники из Поволжья петербургским пенсионерам. Расплачивались купюрами банка приколов

Сотрудники уголовного розыска задержали двух приезжих, которые обманули трёх пенсионеров в Петербурге и Ленобласти больше чем на 2 миллиона рублей. Накопления выманивали, давя на жалость и обещая бонусы за участие в бизнесе.

25-летний житель Самары и 21-летний уроженец Астрахани, как сообщает официальный представитель МВД Ирина Волк 8 февраля, подходили на улице к пожилым людям. Они представлялись бизнесменами из ближнего зарубежья и просили помочь провести операции с переводом денег, которые якобы не могли сделать сами. Незнакомцы уверяли, что у них возникли проблемы с поставкой крупной партии товара, а иностранное гражданство не позволяет им произвести денежные транзакции — «деньги в банке не принимают».

Когда жертва выражала готовность помочь, её везли к банку и взамен переведённых средств отдавали билеты так называемого банка приколов.

«На след лжебизнесменов полицейские вышли в ходе работы по заявлению 71-летней жительницы Невского района Санкт-Петербурга. В январе этого года женщина передала незнакомцам 360 тысяч рублей, а взамен получила муляжи. Обнаружив подмену, она обратилась в полицию», — сообщает Волк.

Также была установлена причастность задержанных к ещё двум аналогичным случаям — фигуранты похитили более миллиона рублей у 69-летней женщины и 800 тысяч рублей — у 79-летнего мужчины из Выборга.

Возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество».

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Комментарии (2)

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И кто в такую несусветь поверить?
Типа некто, ужасные и невоплотимые. Не иначе, клайд с боней.
altnec
Реклама от яндекса про "давай на стартап" от 50 $ каждый чаз, каждый чаз. Посредники, в неустановленных лицах от лица, ну, например, от лица роспотребнадзора.
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