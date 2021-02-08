ИТМО получил доступ к нейросети от компании Илона Маска. Она создаёт творческий контент, почти как человек

Как сообщает 8 февраля пресс-служба университета, Фарсеев адаптировал наработки лаборатории машинного обучения для платформы SoMin.ai, использующей искусственный интеллект в маркетинге. Компания вошла в программу акселератора ИТМО. В 2021 году команда заключила соглашение с OpenAI и получила доступ к нейросети GPT-3, которая умеет создавать контент, практически неотличимый от творчества человека.

Такой доступ имеют ограниченное число компаний и университетов, они проходят жёсткий отбор. Они используют нейросеть для своих проектов, а взамен предоставляют данные своих исследований.

С нейросетью сейчас работают студенты ИТМО. Как будет строиться взаимодействие SoMin.ai и OpenAI, рассказал сам Фарсеев. «Маркетологи смогут создавать только изначальную версию контента, а GPT-3 будет разрабатывать на её основе сотни вариантов, предназначенных для конкретных категорий пользователей и для постоянного обновления рекламных публикаций, — объясняет разработчик. — Для этого алгоритмы будут адаптированы лабораторией машинного обучения ИТМО и SoMin.ai. Имея такое количество разнообразного контента, Facebook или Google смогут предсказывать, каким конкретно пользователям понравится тот или иной вариант. Это сделает рекламу более эффективной с точки зрения охвата, кликов, и, как конечная цель, конверсий».

Сейчас платформа проводит заключительные тесты и в ближайший месяц планирует выпустить коммерческую бета-версию продукта.