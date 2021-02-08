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ИТМО получил доступ к нейросети от компании Илона Маска. Она создаёт творческий контент, почти как человек

Проект петербургского профессора Александра Фарсеева, сотрудника лаборатории машинного обучения Университета ИТМО, стал официальным партнёром компании OpenAI, основанной Илоном Маском для разработки новых технологий искусственного интеллекта.

Как сообщает 8 февраля пресс-служба университета, Фарсеев адаптировал наработки лаборатории машинного обучения для платформы SoMin.ai, использующей искусственный интеллект в маркетинге. Компания вошла в программу акселератора ИТМО. В 2021 году команда заключила соглашение с OpenAI и получила доступ к нейросети GPT-3, которая умеет создавать контент, практически неотличимый от творчества человека.

Такой доступ имеют ограниченное число компаний и университетов, они проходят жёсткий отбор. Они используют нейросеть для своих проектов, а взамен предоставляют данные своих исследований.

С нейросетью сейчас работают студенты ИТМО. Как будет строиться взаимодействие SoMin.ai и OpenAI, рассказал сам Фарсеев. «Маркетологи смогут создавать только изначальную версию контента, а GPT-3 будет разрабатывать на её основе сотни вариантов, предназначенных для конкретных категорий пользователей и для постоянного обновления рекламных публикаций, — объясняет разработчик. — Для этого алгоритмы будут адаптированы лабораторией машинного обучения ИТМО и SoMin.ai. Имея такое количество разнообразного контента, Facebook или Google смогут предсказывать, каким конкретно пользователям понравится тот или иной вариант. Это сделает рекламу более эффективной с точки зрения охвата, кликов, и, как конечная цель, конверсий».

Сейчас платформа проводит заключительные тесты и в ближайший месяц планирует выпустить коммерческую бета-версию продукта.

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Комментарии (2)

260847121
Ничто так не бесит в современном мире, как реклама. "Таргетированность", "контент". Лезет изо всех щелей всякая хрень. Ребята, я понимаю, что целой ораве имплоированных бездельников от рекламы надо что-то кушать, но я-то тут причем?
AlexPet
+++++!
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