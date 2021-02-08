Двое ученых из Петербурга стали лауреатами «молодежной» премии по науке. Их открытие уберёт с упаковок фразу «содержит следы арахиса»

Кирилл Антонец и Антон Нижников из Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной микробиологии Петербурга получили президентскую награду за открытие амилоидных белков у растений и симбиотических бактерий. Об этом говорится в указе, подписанном главой страны Владимиром Путиным и размещенном на сайте Кремля 8 февраля.

Разработка петербургских учёных, которые впервые выявили у растений так называемые амилоидные белки (молекулы, которые раньше обнаруживались только у животных и которые связаны с развитием тяжёлых нейродегенеративных болезней человека и, возможно, некоторых форм рака), поможет в будущем выращивать сельскохозяйственные культуры с заданными свойствами — в первую очередь, с большим повышенным содержанием питательных веществ и с меньшей аллергенностью. Это позволит исчезнуть с упаковок продуктов фразе «содержит следы арахиса».



С успехом молодых учёных в рамках специальной конференции, посвящённой Году науки и технологий в Петербурге, поздравил председатель городского комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов. По его словам, они уже были удостоены высоких наград на региональном уровне. «Нижников являлся лауреатом премии правительства города за выдающиеся научные результаты в области науки и техники для молодых учёных имени Леонарда Эйлера в 2017 году, а Антонец в прошлом году выигрывал субсидию на поддержку исследований в области сельскохозяйственных наук», — отметил глава ведомства.

Председатель комитета также рассказал о том, в каком формате в ближайшее время будут работать городские вузы, которые с сегодняшнего дня возобновили образовательный процесс. «Вышел приказ, в котором вузам рекомендовано перейти на очную форму обучения. Вы знаете, что она также включает в себя дистанционные технологии и электронные образовательные программы. Как лучше выстроить учебный процесс, исходя из эпидемиологической ситуации, сегодня определяет руководитель вуза. В Петербурге, скорее всего, университетское обучение будет проходить в смешанном формате: лекционные занятия — в онлайн-режиме, а практические — малыми группами в офлайн-режиме», — объяснил Максимов.

