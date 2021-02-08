Спор между «Газпромом» и налоговой на 1,5 млрд рублей закончился мировым соглашением

«Газпром» заключил мировые соглашения с налоговой по двум спорам на общую сумму почти 1,5 млрд рублей в обмен на признание отсутствия у руководства концерна умысла в выявленных налоговых правонарушениях. Об этом 8 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на утвержденные судами документы.



Споры касаются незаконного возмещения НДС. В первом случае фигурировал контракт 2012 года на поставку оборудования электрохимической защиты, в котором маржа посредников, по мнению ИФНС, составила 89%. ЗАО «Газпром инвест Юг» заплатило за оборудование первому посреднику ООО «Промтехпроект» 2,3 млрд рублей. По версии налоговой, полученные средства в течение нескольких дней перечислялись по цепочке на счета организаций с признаками фирм-однодневок. Эти компании не участвовали в фактической поставке товара и использовались с целью вывода денежных средств за пределы России.

