Спор между «Газпромом» и налоговой на 1,5 млрд рублей закончился мировым соглашением

«Газпром» заключил мировые соглашения с налоговой по двум спорам на общую сумму почти 1,5 млрд рублей в обмен на признание отсутствия у руководства концерна умысла в выявленных налоговых правонарушениях. Об этом 8 февраля сообщает «Интерфакс» со ссылкой на утвержденные судами документы.
Споры касаются незаконного возмещения НДС. В первом случае фигурировал контракт 2012 года на поставку оборудования электрохимической защиты, в котором маржа посредников, по мнению ИФНС, составила 89%. ЗАО «Газпром инвест Юг» заплатило за оборудование первому посреднику ООО «Промтехпроект» 2,3 млрд рублей. По версии налоговой, полученные средства в течение нескольких дней перечислялись по цепочке на счета организаций с признаками фирм-однодневок. Эти компании не участвовали в фактической поставке товара и использовались с целью вывода денежных средств за пределы России.
Налоговая со ссылкой на данные Росфинмониторинга указала на связь «Промтехпроекта» с «Газпром инвест Юг»: учредитель компании-посредника Иван Шаров был советником гендиректора ЗАО «Газпром инвест Юг», также организации находились по одному адресу.
Согласно мировому соглашению, обстоятельства не позволяли получить законный налоговый вычет. «Газпром» отказался от возмещения НДС на 346 млн рублей, согласился со штрафом в 138 млн рублей и 16 млн рублей пени. При этом стороны признали недоказанным наличие у должностных лиц «Газпрома» и его представителей умысла в совершении правонарушения.
Второй спор касается нескольких эпизодов на общую сумму около 1 млрд рублей. В частности, в рамках контрактов с ООО «Северо-Запад-Геология» и «Промтехпроектом» признается отказ «Газпрома» в возмещении НДС на 289 млн рублей и пени в 17 млн рублей. Также концерн отказался от вычета на 393 млн рублей и признал 23 млн рублей пени в отношении контрактов своих «дочек» с генподрядчиком ООО «Стройсервис».