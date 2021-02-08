Кто виноват в перекрытии дорог в Петербурге в минувшую субботу?

Суббота, 6 февраля, встретила вышедших в центр города по делам или на прогулку горожан перекрытым Невским проспектом и ближайшими к нему улицами, закрытыми станциями метро, остановленным общественным транспортом. Силовики неожиданно для всех, несмотря на отсутствие протестных акций, закрыли движение.



«Фонтанке» не удалось найти чиновника или руководителя силовых структур, который взял бы на себя ответственность за решение. В Смольном кивают на ГУ МВД, в ГУ МВД отвечают, что не имеют таких полномочий. Поэтому мы решили спросить читателей — кто виноват в происходившем в выходные в центре Петербурга?

