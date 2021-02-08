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Кто виноват в перекрытии дорог в Петербурге в минувшую субботу?

Суббота, 6 февраля, встретила вышедших в центр города по делам или на прогулку горожан перекрытым Невским проспектом и ближайшими к нему улицами, закрытыми станциями метро, остановленным общественным транспортом. Силовики неожиданно для всех, несмотря на отсутствие протестных акций, закрыли движение.

«Фонтанке» не удалось найти чиновника или руководителя силовых структур, который взял бы на себя ответственность за решение. В Смольном кивают на ГУ МВД, в ГУ МВД отвечают, что не имеют таких полномочий. Поэтому мы решили спросить читателей — кто виноват в происходившем в выходные в центре Петербурга?

Кто виноват в происходившем в выходные в центре Петербурга?

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Комментарии (39)

danunax
Все гораздо проще - центр города оккупировали неизвестные люди в униформе. Все как один без номерных жетонов и опознавательных знаков. Так придут солдаты НАТО - а мы и отличить не сможем, хотя постойте, если с ноги в живот пожилой женщине не зарядят - то тогда 100% не наши))
мухомор
Беглов как обычно трусливо показал, что ни за что не отвечает в городе.
просто взять и запретить
Свой вариант: обнуленный аква-диско-дэнсер и коллекционер ершиков из бункера, замаскированного под дворец.
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