FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -12
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
0
Печать

«Успеть в Венецию» — премьера трагикомедии (временами — музыкальной)» от театра «ЦЕХЪ»

10 февраля в театре «ЦЕХЪ» состоится премьера спектакля «Успеть в Венецию» по пьесе французского драматурга Пьера Нотта «Две дамочки в сторону севера», полной черного юмора и острых диалогов, печали и эксцентрики.

Фото: cehtheatre.com/

По сюжету две сестры, редко общавшиеся большую часть взрослой жизни, узнают о смерти матери и решают наконец восстановить справедливость — воссоединить ее с их отцом. Для этого необходимо всего лишь отыскать могилу отца. Дамы угоняют автобус и на нем отправляются колесить по Франции.

Режиссер Дарья Кулак придумала своему спектаклю название отличное от оригинального, текст пьесы переработала, себе отдала роль сестры Бернадетты, а на роль сестры Аннетт позвала актрису Полину Гараненкову. У автора жанр обозначен как «трагикомедия (временами — музыкальная)». Музыкальная составляющая здесь будет в виде танцев и песен, а также будут и размышления на тему скоротечности жизни и ее конечности.

Над спектаклем работают художник Ксения Бодрова, хореограф Резида Гаянова, художник по свету Анна Ермолович и звукорежиссёр Константин Логачёв.

Начало в 19.30.

14+

Наталия Эфендиева

Фото: cehtheatre.com/

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний