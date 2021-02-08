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В американском Нэшвилле застрелили 20-летнего блогера-пранкера с тесаком

Жизнь 20-летнего блогера Тимоти Уилкса прервалась недалеко от парка развлечений в Нэшвилле во время съемки пранка. Об этом 8 февраля сообщают СМИ, в том числе The Washington Post.

Сам инцидент произошёл тремя днями ранее. По данным полиции, Уилкс хотел разыграть людей на парковке для своего ролика на YouTube. Вместе с другом он сымитировал ограбление. Для пущей убедительности товарищи вооружились тесаками. В итоге 23-летний Дэвид Старнс-младший воспринял всё всерьез, достал пистолет и застрелил пранкера.

Полиция приступила к расследованию, но пока не предъявила Старнсу-младшему никаких обвинений.

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Комментарии (7)

Antuan Rokanten
Дошутился. Закономерный исход. Там вам не здесь.
anti hype
видимо белый был блогер иначе бы все уже каялись
daisychain
Тесака тоже застрелили? Или только американца?
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