В американском Нэшвилле застрелили 20-летнего блогера-пранкера с тесаком

Жизнь 20-летнего блогера Тимоти Уилкса прервалась недалеко от парка развлечений в Нэшвилле во время съемки пранка. Об этом 8 февраля сообщают СМИ, в том числе The Washington Post.



Сам инцидент произошёл тремя днями ранее. По данным полиции, Уилкс хотел разыграть людей на парковке для своего ролика на YouTube. Вместе с другом он сымитировал ограбление. Для пущей убедительности товарищи вооружились тесаками. В итоге 23-летний Дэвид Старнс-младший воспринял всё всерьез, достал пистолет и застрелил пранкера.

