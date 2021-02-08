Более половины петербургских новостроек продаётся через эскроу-счета

Из 139 новостроек, вышедших на рынок в Петербургской агломерации в 2002 году, 78 реализуют с применением эскроу-счетов. По данным Консалтингового центра «Петербургская недвижимость», треть новых объектов стартовала в четвёртом квартале года.

В общей сложности новые объекты — это почти 3,32 млн кв. м нового жилья, или более 80 тысяч квартир в продаже. Из пополнения предложения 39 объектов — это совершенно новые жилые комплексы, а остальные — очереди уже реализуемых проектов. При этом две трети всех новинок возводятся в границах Санкт-Петербурга — совокупно 2,65 млн кв. м.

