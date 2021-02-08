Мошенник заставил пенсионерку из Петербурга ради «спасения сына» лезть под «Газель». У колёс грузовика она оставила своё золото

Жительница Кировского района Петербурга накануне стала жертвой мошенника. Неизвестный позвонил ей посреди ночи и заявил, что срочная финансовая помощь требуется её ближайшему родственнику. Чтобы ему помочь, ей пришлось лезть под «Газель».



Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне в петербургскую полицию обратилась 66-летняя женщина, проживающая на улице Танкиста Хрустицкого. Пенсионерка рассказала, что примерно в половине третьего ночи в её квартире раздался телефонный звонок. Мужчина на другом конце трубки уверял, что у её сына возникли сложности, но решение будто бы есть.

