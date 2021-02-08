Мошенник заставил пенсионерку из Петербурга ради «спасения сына» лезть под «Газель». У колёс грузовика она оставила своё золото

Жительница Кировского района Петербурга накануне стала жертвой мошенника. Неизвестный позвонил ей посреди ночи и заявил, что срочная финансовая помощь требуется её ближайшему родственнику. Чтобы ему помочь, ей пришлось лезть под «Газель».
Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне в петербургскую полицию обратилась 66-летняя женщина, проживающая на улице Танкиста Хрустицкого. Пенсионерка рассказала, что примерно в половине третьего ночи в её квартире раздался телефонный звонок. Мужчина на другом конце трубки уверял, что у её сына возникли сложности, но решение будто бы есть.
Для этого ей необходимо было положить наличные и золото у задних колёс припаркованной во дворе «Газели». Пожилая петербурженка выполнила указание, оставив под грузовиком 30 тысяч рублей, а также пять колец, цепочку и браслет.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». Ведётся расследование.
Как сообщалось накануне, за «спасение сына» крупную сумму на днях также выложил 87-летний изобретатель с Витебского проспекта. Он отдал 6 тысяч долларов и тысячу евро (540 тысяч в рублях). Всего за прошедшую субботу жертвами мошенников стали минимум пять жителей Петербурга.