12-летнюю пропавшую школьницу нашли в гостях у взрослого дяди в Красногвардейском районе. Он получил «развратную» статью

12-летнюю петербурженку сутки искали в Невском районе, а нашли в Красногвардейском.

Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне сотрудники уголовного розыска постучались в дверь квартиры на Пискарёвском: они проверяли оперативную информацию о местонахождении школьницы, которая ушла из дома в Невском районе Петербурга и не вернулась.

Помимо 37-летнего хозяина квартиры в помещении нашли и пропавшую. Мужчина, уроженец Петропавловска-Камчатского, переехал в Петербург в июне 2019 года.



По предварительной информации, мужчина подозревается в том, что совершил развратные действия в отношении найденной школьницы, а также ещё одной 13-летней девочки.

