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12-летнюю пропавшую школьницу нашли в гостях у взрослого дяди в Красногвардейском районе. Он получил «развратную» статью

12-летнюю петербурженку сутки искали в Невском районе, а нашли в Красногвардейском.

Как стало известно «Фонтанке» 8 февраля, накануне сотрудники уголовного розыска постучались в дверь квартиры на Пискарёвском: они проверяли оперативную информацию о местонахождении школьницы, которая ушла из дома в Невском районе Петербурга и не вернулась.

Помимо 37-летнего хозяина квартиры в помещении нашли и пропавшую. Мужчина, уроженец Петропавловска-Камчатского, переехал в Петербург в июне 2019 года.

По предварительной информации, мужчина подозревается в том, что совершил развратные действия в отношении найденной школьницы, а также ещё одной 13-летней девочки.

Возбуждено уголовное дело. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. У него изъяты жёсткие диски компьютеров, а также электронные носители и постельное бельё.

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Комментарии (10)

VF812
Удаленка не значит пьянка.
261933551
Робот заметки пишет, не иначе.
Это уже просто глаза режет.
grannie
Понаехи...
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