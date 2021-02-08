Петербургским полицейским пришлось дважды за одну ночь применить табельное оружие для задержания гонщиков. Один из них начал «исполнять» то ли от выпитого шампанского, то ли от страха, другой бросил машину и пытался сбежать. Подробности 8 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 2:30 у дома № 1 по улице Руставели сотрудник ДПС взмахнул жезлом перед нарушающим Audi A3, однако автомобиль помчался дальше. Началось преследование. Требования полиции, произнесённые в громкоговоритель, никакого эффекта не произвели. Более того, водитель наращивал скорость, создавая опасность для других участников движения, оказавшихся в столь поздний час на дорогах Калининского района.