Петербургским полицейским пришлось дважды за одну ночь применить табельное оружие для задержания гонщиков. Один из них начал «исполнять» то ли от выпитого шампанского, то ли от страха, другой бросил машину и пытался сбежать. Подробности 8 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Около 2:30 у дома
«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» один из полицейских применил табельное оружие. Однако водителю-нарушителю удалось скрыться. Позже полицейские обнаружили иномарку у дома 8/2 по улице Сантьяго-де-Куба. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали водителя. Им оказался 33-летний местный житель. С ним проводится разбирательство», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.
ГУ МВД по СПб и ЛО
Той же ночью, но двумя часами ранее в Кировском районе сотрудники ДПС пытались остановить каршеринговый Qashqai на Промышленной улице. Сценарий похожий до безобразия: водитель игнорирует требование остановиться, не слышит предупреждений, слышит стрельбу. Завершилось всё тем, что нарушителя на Калинина загнали в тупик, водитель бросил арендованную машину и попытался скрыться на проходившем мимо поезде, как в кино, зацепившись за вагон. Однако полиция оторвала его от поезда и задержала.
Им оказался 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В качестве слабого оправдания своих действий мужчина сообщил, что у него сегодня день рождения. Именинника доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.