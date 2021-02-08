FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-13°C/Завтра: -12
75.11р89.89р
Что запрещено до конца февраляПромышленный ПетербургОбраз жизниГлавные новости о COVID-19
5
Печать

В Петербурге полиция со стрельбой задержала именинника, которому шампанское ударило в голову. Уходил он как в боевике

Петербургским полицейским пришлось дважды за одну ночь применить табельное оружие для задержания гонщиков. Один из них начал «исполнять» то ли от выпитого шампанского, то ли от страха, другой бросил машину и пытался сбежать. Подробности 8 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 2:30 у дома № 1 по улице Руставели сотрудник ДПС взмахнул жезлом перед нарушающим Audi A3, однако автомобиль помчался дальше. Началось преследование. Требования полиции, произнесённые в громкоговоритель, никакого эффекта не произвели. Более того, водитель наращивал скорость, создавая опасность для других участников движения, оказавшихся в столь поздний час на дорогах Калининского района.

«В соответствии с Федеральным законом «О полиции» один из полицейских применил табельное оружие. Однако водителю-нарушителю удалось скрыться. Позже полицейские обнаружили иномарку у дома 8/2 по улице Сантьяго-де-Куба. В результате оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили и задержали водителя. Им оказался 33-летний местный житель. С ним проводится разбирательство», — сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области.

ГУ МВД по СПб и ЛО

Той же ночью, но двумя часами ранее в Кировском районе сотрудники ДПС пытались остановить каршеринговый Qashqai на Промышленной улице. Сценарий похожий до безобразия: водитель игнорирует требование остановиться, не слышит предупреждений, слышит стрельбу. Завершилось всё тем, что нарушителя на Калинина загнали в тупик, водитель бросил арендованную машину и попытался скрыться на проходившем мимо поезде, как в кино, зацепившись за вагон. Однако полиция оторвала его от поезда и задержала.

Им оказался 28-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения. В качестве слабого оправдания своих действий мужчина сообщил, что у него сегодня день рождения. Именинника доставили в отдел полиции для привлечения к административной ответственности.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (5)

как фильмах, зацепится на поезд
EveReady
Видео снято на Nokia 3310, видимо.
ppky0323
Воздействия игры GTA на умы продолжается...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний