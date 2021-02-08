Дипломат рассказал, сколько россиян заразились COVID-19 на курортах Турции

Из полутора с лишним миллиона россиян, отдохнувших в турецких провинциях Анталья и Мугла в 2020 году, коронавирус выявили у 438 человек. 11 скончались. В целом меры, принятые турецкими властями, оказались эффективными, считает посол РФ в Анкаре Алексей Ерхов.
«Несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, наши туристы всё-таки смогли массово посетить Турцию. В общей сложности, как объявлено турецкими властями, в 2020 году сюда приехало более 2 миллионов россиян. Из них в Анталью и Муглу, то есть на курорты турецкого юга, — порядка 1,6 миллиона, причем эта цифра охватывает преимущественно период с августа, когда было возобновлено авиасообщение», — рассказал дипломат РИА Новости 8 февраля.
Местные власти использовали целый комплекс мер для обеспечения безопасности и здоровья иностранных туристов. Это и масочный режим, и строгое соблюдение социальной дистанции на всех объектах от аэропорта до пляжа, и немедленная изоляция заболевших.
«И, как бы то ни было, получается, что на более чем полтора миллиона российских туристов в провинциях Анталья и Мугла было выявлено всего 438 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, летальных исходов — 11. Возможно, не все попали в поле зрения, кто-то мог «подхватить» коронавирус на обратном пути. Но в целом принятые турецкими властями меры доказали свою эффективность», — добавил Ерхов.