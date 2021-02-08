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В Петербурге ищут мужчин, которые обокрали магазин женской одежды. Брали куртки и пальто только с меховыми воротниками

Директор магазина женской одежды в ТРК на Заневском проспекте обратился в полицию с сообщением о краже. Пальто пропали женские, но ищут двух мужчин в чёрной и белой масках.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 февраля, заявление от руководства магазина поступило в субботу, 6 февраля, около девяти вечера. 45-летний мужчина рассказал, что перед закрытием заведения в магазин зашли двое мужчин в чёрной одежде, отличались только цветом масок — у одного была чёрная, у второго — белая. После их ухода, по данным «Фонтанки», из магазина пропали два женских пальто — одно, отделанное мехом норки, второе с капюшоном, отделанным мехом кролика, и синяя парка, отделанная мехом чернобурой лисы.

Сумма ущерба составила 60 000 рублей.

По факту возбуждено уголовное дело по статье «Грабёж».

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