В Петербурге ищут мужчин, которые обокрали магазин женской одежды. Брали куртки и пальто только с меховыми воротниками

Директор магазина женской одежды в ТРК на Заневском проспекте обратился в полицию с сообщением о краже. Пальто пропали женские, но ищут двух мужчин в чёрной и белой масках.



Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области 8 февраля, заявление от руководства магазина поступило в субботу, 6 февраля, около девяти вечера. 45-летний мужчина рассказал, что перед закрытием заведения в магазин зашли двое мужчин в чёрной одежде, отличались только цветом масок — у одного была чёрная, у второго — белая. После их ухода, по данным «Фонтанки», из магазина пропали два женских пальто — одно, отделанное мехом норки, второе с капюшоном, отделанным мехом кролика, и синяя парка, отделанная мехом чернобурой лисы.

